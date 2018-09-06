Макрон: Франция откажется от тепловой энергетики

Париж, , 23:13 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он намерен добиваться закрытия всех тепловых электростанций во Франции. Об этом он написал сегодня, 6 сентября, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Мы закроем все тепловые электростанции во Франции. Мы станем первой страной, которая сделает это», — написал Макрон в Twitter.

По словам Макрона, эту нужно сделать потому, что для Франции является приоритетом преверженность её обязательствам в сфере экологии.

Напомним, ранее Макрон на открытии международной конференции по климату One Planet Summit заявил, что человечество в данный момент проигрывает битву против изменения климата.

Стоит отметить, что доля атомной энергетики во Франции составляет 72,3%. Это наивысший показатель среди всех стран мира.