Реальные доходы населения Удмуртии за год упали на 2,7%

Ижевск, , 22:26 — REGNUM В течение года реальные располагаемые денежные доходы населения Удмуртии, скорректированные на индекс потребительских цен, снизились на 2,7% в июле. Денежные доходы в расчете на душу населения в республике составили 24,709 тыс. рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Удмурстата.

По итогам июля жители Удмуртии заработали 37,387 млрд рублей, общий объем расходов составил 34,208 млрд рублей. Доходы превышают расходы на 3,178 млрд рублей. Объем превышения денежных доходов над расходами в течение месяца сократился на 277 млн рублей.

По сравнению с предыдущим месяцем, жители Удмуртии заработали на 2,290 млрд рублей меньше или на 5,8%. Расходы сократились на 2,014 млрд рублей или на 5,6%.

В структуре трат населения республики основная доля в размере 72,3% приходится на потребительские расходы: на покупку товаров потрачено 57,6% доходов, услуг — 13,7%. Доля обязательных платежей в структуре расходов граждан составила 18,7%.

В июле снизился на 294,6 млн рублей объем сбережений во вкладах и ценных бумагах. Задолженность по кредитам составила 2,69 млрд рублей и увеличилась по сравнению с июнем на 383 млн рублей или на 16,6%.

В предыдущем месяце денежные доходы на душу населения составляли 26,223 тыс. рублей. Таким образом, за месяц доходы снизились на 1,514 тыс. рублей или на 5,8%.