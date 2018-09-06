МВФ обещает «усилить» и «ускорить» помощь Аргентине

Буэнос-Айрес, , 22:44 — REGNUM Международный валютный фонд обещает «ускорить переговоры» для оказания «усиленной» помощи Аргентине, 6 сентября передает агентство Reuters.

«Мы имеем прогресс в дискуссиях, которые в настоящее время продолжаются на техническом уровне, о том, как еще больше усилить программу аргентинских властей… Мы будем работать над тем, чтобы сделать это как можно быстрее», — заверил журналистов на регулярном брифинге представитель МВФ Джерри Райс.

Ранее министр экономики Аргентины Николас Духовнэ, участвующий в переговорах с МВФ, заявил об «огромной уверенности» в готовности международной организации к досрочной выдаче средств кредита в $50 млрд.

Переговоры представителей Аргентины с МВФ уже положительно сказались на экономике — за 6 сентября курс аргентинского песо к доллару вырос на 1%, аргентинский фондовый индекс Merval вырос на 3,4%.

Тем не менее до выхода из рецессии, грозившей стране дефолтом, еще далеко. Даже по «оптимистичным» расчетам правительства Аргентины, годовая инфляция в стране составит 40%.

Более того, само подписание соглашения может быть оспорено внутри страны — генпрокурор Аргентины Хорхе ди Лельо уже инициировал разбирательство в отношении президента Маурисио Макри по вопросу злоупотребления властью при заключении сделки с МВФ.

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