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Силуанов: Рубль недооценён

Экономика

Российским гражданам от этого не легче

Силуанов: Рубль недооценён
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубль

Москва, 6 сентября 2018, 20:57 — REGNUM  Вице-премьер Российской Федерации, министр финансов Антон Силуанов считает, что российский рубль является недооценённой валютой. Об этом он заявил сегодня, 6 сентября, на третьем Московском финансовом форуме.

По словам Силуанова, российский рубль недооценён из-за антироссийских санкций, а также нестабильности на развивающихся рынках. При этом вице-премьер не берется прогнозировать курс национальной валюты.

«Сейчас говорить о том, какой курс будет, — мы этим никогда не занимаемся, таким прогнозированием более детальным. В целом мы считаем, что сегодня курс рубля достаточно недооценён», — сказал Силуанов.

Напомним, что сегодня рубль в очередной раз упал в ходе торгов на Московской бирже. За евро уже дают более 80 рублей, за доллар США — почти 70 рублей.

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