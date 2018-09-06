35 таджикистанцев попытаются улучшить торговый баланс страны

Душанбе, , 20:49 — REGNUM В Таджикистане будет учреждено Агентство по экспорту, которое призвано повышать экспортный потенциал страны. Соответствующее постановление принято таджикистанским правительством, сообщает сегодня, 6 сентября, «Азия-Плюс».

Целью создания новой структуры стало содействие развитию качества и количества экспорта товаров, продукции и услуг. Новое агентство должно будет способствовать привлечению прямых покупателей, надежных посредников и торговых партнеров за границей для экспорта таджикистанских товаров и услуг.

Планируется штат в 35 человек, которые будут набраны за счет сокращения сотрудников в других бюджетных учреждениях и ведомствах.

Финансовые и организационно-правовые вопросы нового агентства поручено решить в двухмесячный срок. На предложения по внесению изменений и дополнений в нормативные правовые акты страны отведено три месяца.

Напомним, что внешнеторговый оборот Таджикистана складывается с отрицательным сальдо — импорт по итогам первого полугодия 2018 года на $1 млрд превышает экспорт (коэффициент покрытия импортом экспорта всего 35%), в результате чего в стране фиксируется отток иностранной валюты.