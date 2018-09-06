Назарбаев: Карагандинская область – самый урбанизированный регион

Астана, , 21:06 — REGNUM Карагандинская область является самым урбанизированным регионом Казахстана, заявил президент республики Нурсултан Назарбаев в ходе рабочего визита в область. Об этом 6 сентября сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент отметил важность развития социальной инфраструктуры во всех населенных пунктах Карагандинской области. В ходе своего визита Назарбаев поручил акимату (администрации) области активизировать потенциал свободных экономических зон.

Кроме того, глава государства поручил активизировать работу по цифровизации государственных услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября президент Казахстана посетил с рабочим визитом Карагандинскую область. Глава государства встретился со студентами Карагандинского государственного технического университета.

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