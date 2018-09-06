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Всемирный банк поможет Узбекистану улучшить гражданскую авиацию

Экономика

Специалисты Всемирного банка выработают рекомендации по привлечению частного сектора

Всемирный банк поможет Узбекистану улучшить гражданскую авиацию
Павел Латышов © ИА Красная Весна
Самолет

Ташкент, 6 сентября 2018, 20:16 — REGNUM  Всемирный банк (ВБ) и правительство Узбекистана заключили соглашение о предоставлении консультативных услуг по модернизации сектора гражданской авиации, сообщает 6 сентября издание Kun.uz. со ссылкой на представительство банка в Ташкенте.

В рамках соглашения ВБ поможет Узбекистану выработать государственную политику в области управления гражданской авиацией, а также улучшить деятельность финансовых и организационных структур. Специалисты Всемирного банка выработают рекомендации по привлечению частного сектора.

Отметим, с 2010 года объем воздушных перевозок в Узбекистане каждый год увеличивался всего на 2%, что является самым низким показателем по сравнению со странами Туркестана. 75% всего пассажирского потока обслуживает национальная авиакомпания.

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