Всемирный банк поможет Узбекистану улучшить гражданскую авиацию

Ташкент, , 20:16 — REGNUM Всемирный банк (ВБ) и правительство Узбекистана заключили соглашение о предоставлении консультативных услуг по модернизации сектора гражданской авиации, сообщает 6 сентября издание Kun.uz. со ссылкой на представительство банка в Ташкенте.

В рамках соглашения ВБ поможет Узбекистану выработать государственную политику в области управления гражданской авиацией, а также улучшить деятельность финансовых и организационных структур. Специалисты Всемирного банка выработают рекомендации по привлечению частного сектора.

Отметим, с 2010 года объем воздушных перевозок в Узбекистане каждый год увеличивался всего на 2%, что является самым низким показателем по сравнению со странами Туркестана. 75% всего пассажирского потока обслуживает национальная авиакомпания.

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