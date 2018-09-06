В Госсовет Удмуртии внесли законопроект о льготах для предпенсионеров

Ижевск, , 19:47 — REGNUM Фракция «Единая Россия» внесла законопроект «О сохранении мер социальной поддержки для граждан, достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, после повышения нормативного пенсионного возраста» в Государственный совет Удмуртии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Предлагается сохранить льготы по уплате транспортного налога, право на компенсацию расходов на взносы за капитальный ремонт, право на меры социальной поддержки ветеранов труда Удмуртии, уточнил руководитель постоянной комиссии республиканского парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Алексей Чернов. Всего будут внесены изменения в три республиканских закона.

При этом Чернов отметил, что принятие такого закона не потребует выделения дополнительных бюджетных средств и не повлечет изменения финансовых обязательств.

«В связи с принятием трехгодичного бюджета, все затраты, которые мы планируем, уже предусмотрены в плановых цифрах 2019−2020 годов, и с принятием бюджета на 2019 год, в плановом прядке также будут рассматривать суммы на 2020 и 2021 годы», — пояснил глава комиссии.

В настоящее время в Удмуртии проживают 485 тыс. пенсионеров, 136 тыс. граждан из них — региональные льготники.

Уточняется, что для получения льгот нужно будет предъявлять не пенсионное удостоверение, а паспорт.

Рассмотрение законопроекта намечено на 12 и 18 сентября.

Напомним, выступая 29 августа с телеобращением, президент РФ Владимир Путин озвучил свое мнение о необходимости внесения изменений в пенсионное законодательство. В частности, было сказано, что вариант, предложенный правительством, выглядит несправедливым по отношению к женщинам: возраст выхода на пенсию для них предлагается повысить на восемь лет (с 55 до 63 лет), в то время как для мужчин — на пять, с 60 до 65 лет. Глава государства внес ряд предложений для смягчения реформы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, это очень трудное и болезненное для людей решение, но те меры смягчения, поиска баланса, которые были озвучены в телеобращении президента РФ Владимира Путинак гражданам, еще будут обсуждаться в виде поправок ко второму чтению законопроекта, и сделают еще более приемлемой инициативу правительства РФ о повышении пенсионного возраста, считает депутат Государственной думы от Удмуртии Алексей Загребин.

«Многие люди считают, что чем дольше человек проработал, тем выше у него должна быть пенсия. Этот вопрос о длительности стажа будет одним из ключевых при обсуждении законопроекта. В принципе повышение пенсионного возраста можно было отложить, но лучше это сделать сейчас, потому что потом будет только хуже», — заключил депутат.