В Нагорном Карабахе число туристов возросло на 41%

Степанакерт, , 19:45 — REGNUM В первой половине 2018 года количество туристов, посетивших Нагорно-Карабахскую Республику, увеличилось на 41% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил начальник отдела туризма министерства культуры, по делам молодежи и туризма НКР Артак Григорян.

Он также отметил, что расширяется география туристов, посещающих республику.

«В прошлом году Арцах (Нагорный Карабах — ИА REGNUM ) принял тысячи туристов из 95 стран. Большинство из них — из России, СЩА, Ирана, Франции, и других европейских стран. В 2017 году у нас впервые были туристы из Камеруна, Монголии, Бенина и Сальвадора», — цитирует Григоряна «Арцахпресс».

Туристов в основном интересует живописная природа Арцаха, исторические и архитектурные памятники, из которых Григорян выделил монастырский комплекс Гандзасар, дом-музей Никола Думана, Тигранакерт и природный заповедник ущелья Унот.

«После эксплуатации дороги Варденис-Мартакерт в монастырском комплексе Дадиванк также наблюдается большой поток туристов. В качестве отдельного туристического центра, я бы также выделил город Шуши, который в последние годы обогатился новой туристической инфраструктурой», — сказал Григорян.