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Володин: Поправки президента к пенсионному законодательству ушли в комитеты

Экономика

К 12 сентября депутаты определяться с графиком из рассмотрения

Володин: Поправки президента к пенсионному законодательству ушли в комитеты
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Вячеслав Володин

Москва, 6 сентября 2018, 19:51 — REGNUM  Поправки к законопроекту об изменениях пенсионного законодательства, которые ранее внёс в Госдуму президент РФ Владимир Путин, направлены в профильные комитеты. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передаёт корреспондент ИА REGNUM 6 сентября.

Ранее президент внес в Госдуму пакет поправок к правительственному законопроекту об изменении пенсионного законодательства. Речь идёт о необходимых доработках законопроекта, о которых глава государства говорил в ходе телеобращения к гражданам РФ 29 августа.

«Это целый блок законодательных инициатив, направленных на защиту интересов граждан в условиях изменения пенсионной системы страны, о необходимости которых он заявил в своем телеобращении к гражданам 29 августа», — заявил Володин.

Речь идёт, в частности, о равном повышении пенсионного возраста для мужчин и женщин РФ. Принятый в первом чтении законопроект предполагает, что пенсионный возраст для мужчин должен увеличиться на 5 пять лет, а для женщин — на восемь. Президент счел такое предложение несправедливым и предложил повысить возраст выхода на пенсию на пять лет для всех граждан. Кроме того, глава государства также внёс сопутствующие законопроекты — например, о введении уголовной ответственности для работодателей за необоснованное увольнение и отказ в приеме на работу граждан предпенсионного возраста.

«Поступившие документы направлены в профильные комитеты Госдумы. Уже на следующей неделе, 12 сентября, состоится заседание рабочей группы Госдумы по совершенствованию пенсионной системы. К этому времени председатели комитетов должны будут представить график рассмотрения внесенных поправок», — отметил Володин.

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Пенсионная реформа
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