Международный аэропорт им. Н. М. Карамзина открылся в Ульяновской области

Ульяновск, , 19:40 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 6 сентября, после реконструкции открылся международный аэропорт имени Н. М. Карамзина. Торжественное мероприятие, в котором принял участие губернатор Сергей Морозов, началось с посадки в аэропорту воздушного судна технического рейса Ил-76, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Воздушная гавань введена в эксплуатацию, в том числе взлётно-посадочная полоса.

«Сегодня грандиозное событие: главные воздушные ворота авиационной столицы России — Ульяновской области — полностью готовы к полноценной работе и ждут пассажиров. Мы с нетерпением ожидали этого события, поздравляю всех жителей и гостей региона», — сказал губернатор Сергей Морозов.

Реконструкция искусственной взлётно-посадочной полосы и объектов аэродромного комплекса выполнены по федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России». Работы начались в 2015 году. За это время произведены укладка нового асфальтобетона, протяженность которого по новым стандартам составляет 3100 метров, а также обустройство перрона, рулёжных дорожек, замена светосигнального оборудования, строительство нового стартово-диспетчерского пункта, мест стоянок воздушных судов, водосточно-дренажной сети. Также заменены радиомаяки, метеооборудование, обустроена патрульная дорога, смонтированы трансформаторные подстанции. Общая стоимость работ составила 1,48 млрд рублей.

«Теперь взлетно-посадочная полоса аэропорта отвечает всем современным требованиям, она способна принимать практически любой вид воздушных судов, созданы комфортные и безопасные условия для обслуживания пассажиров. Уже со вторника в аэропорту Ульяновск (Баратаевка) авиакомпанией «Руслайн» будут осуществляться рейсы в Москву», — рассказал гендиректор аэропорта Сергей Наконечный.

Представитель законодательного собрания Ульяновской области в Совете Федерации, председатель комитета по бюджету и экономической политике Сергей Рябухин назвал данное событие важным событием «для курсантов института гражданской авиации, для которых аэропорт является базовым, и, конечно, для пассажиров, которые будут пользоваться аэропортом в Баратаевке, получившим статус международного».

Напомним, что с 2010 по 2013 год была произведена реконструкция здания аэровокзала Ульяновск Центральный. В ходе проведенных работ изменён внешний вид здания аэровокзала, остеклено здание, заменены инженерные сети, подключены внешние коммуникации, интегрировано комплексное видеонаблюдение, запущено новейшее оборудование по контролю безопасности, приёма багажа, системы «прилёт-вылет». Сейчас современный аэропорт способен принимать воздушные суда любого типа, а аэровокзальный комплекс соответствует международным требованиям.