В Узбекистане реорганизовали систему сельскохозяйственного машиностроения

Ташкент, , 19:42 — REGNUM Из системы «Узагротехсаноатхолдинг» выделена компания «Узагролизинг», которая займется реализацией продукции сельскохозяйственного машиностроения как отечественных, так и зарубежных производителей. Об этом 6 сентября сообщает издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на соответствующее постановление президента республики.

Ключевыми компаниями реорганизованного холдинга остаются Ташкентский и Чирчикский заводы сельскохозяйственной техники. В «Узагротехсаноатхолдинг» входит также еще 16 предприятий.

Отметим, по итогам первой половины 2018 года объем производства АО «Узагротехсаноатхолдинг» составил более 6 тыс. единиц техники на общую сумму 1,45 трлн тенге ($3,9 млрд).

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане появится собственный бренд сельскохозяйственной техники