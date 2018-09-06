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В Узбекистане реорганизовали систему сельскохозяйственного машиностроения

Экономика

В «Узагротехсаноатхолдинг» входит также еще 18 предприятий

Ташкент, 6 сентября 2018, 19:42 — REGNUM  Из системы «Узагротехсаноатхолдинг» выделена компания «Узагролизинг», которая займется реализацией продукции сельскохозяйственного машиностроения как отечественных, так и зарубежных производителей. Об этом 6 сентября сообщает издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на соответствующее постановление президента республики.

Ключевыми компаниями реорганизованного холдинга остаются Ташкентский и Чирчикский заводы сельскохозяйственной техники. В «Узагротехсаноатхолдинг» входит также еще 16 предприятий.

Отметим, по итогам первой половины 2018 года объем производства АО «Узагротехсаноатхолдинг» составил более 6 тыс. единиц техники на общую сумму 1,45 трлн тенге ($3,9 млрд).

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Экономика Узбекистана
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