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Ethiopian Airlines — совладелец первой авиакомпании Республики Чад

Экономика

3 сентября руководство Национальных Авиалиний Эфиопии (Ethiopian Airlines) подписало соглашение с правительством Чада о создании совместной авиакомпании в Республике Чад

Ethiopian Airlines — совладелец первой авиакомпании Республики Чад
Alan Wilson
Ethiopian Airlines

Аддис-Абеба, 6 сентября 2018, 19:31 — REGNUM  Крупнейший авиаперевозчик в Африке Ethiopian Airlines договорился с правительством Чада о создании первой государственной авиакомпании в республике по принципу долевого владения. Национальная авиакомпания Республики Чад получила название Tchadia Airlines. Правительство Чада получило контрольный пакет акции компании в размере 51%, в то время как Ethiopian Airlines обладают 49% акций. Согласно договору, созданная компания начнет осуществлять свою работу с первых чисел октября нынешнего года.

Tchadia Airlines будет осуществлять авиасообщение между четырьмя краснейшими города Чада, а также совершать рейсы в соседние страны.

Ethiopian Airlines, являясь по данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IАТА) ведущей авиакомпанией Африки, вступает в долевое владение национальных авиакомпаний многих африканских государств, таким образом, повышая свою конкурентоспособность на мировом рынке авиаперевозок, — сообщает эфиопское информационное агенство Ethiopian Press Agency.

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