Уборка урожая на Урале: топливо есть, повезёт ли с погодой?

Екатеринбург, , 19:24 — REGNUM В Свердловской области аграриям компенсировали за подорожавшее весной дизельное топливо 96 млн рублей. Об этом на заседании областного правительства заявил глава регионального минсельхоза Дмитрий Дегтярёв.

64 млн рублей пришло из федерального бюджета. Ещё 32 млн направили из областного.

По словам министра, также в Минсельхоз России были направлены заявки на десять траншей льготных краткосрочных кредитов. Все они целиком удовлетворены.

Сейчас аграрии ведут борьбу за урожай. Уже убрано 20% зерновых и зернобобовых. Сельхозпроизводители надеются убрать весь урожай до наступления холодов. И рассчитывают на то, что с погодой повезёт.