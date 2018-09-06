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Иран и Россия будут взаимодействовать в выработке торговых стандартов

Экономика

Исламская Республика Иран и Российская Федерация намерены расширить взаимодействие по вопросам торговой и производственной стандартизации и сертификации

Москва, 6 сентября 2018, 19:16 — REGNUM  5 сентября руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов заявил, что Иран и Россия поставили перед собой задачу сближения подходов по ряду стандартов и методов их сертификации и обмена информацией по ним.

Иранское информационное агентство «ISNA» со ссылкой на Алексея Абрамова, сообщает, что наличие одинаковых стандартов приведёт к увеличению торговых обменов между двумя странами.

Также «ISNA» приводит со слов российского чиновника список возможных сфер выработки стандартов, в их числе — кадровая информация, метрология, сельскохозяйственные стандарты и иные смежные с ними вопросы.

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