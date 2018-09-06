Иран и Россия будут взаимодействовать в выработке торговых стандартов

Москва, , 19:16 — REGNUM 5 сентября руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов заявил, что Иран и Россия поставили перед собой задачу сближения подходов по ряду стандартов и методов их сертификации и обмена информацией по ним.

Иранское информационное агентство «ISNA» со ссылкой на Алексея Абрамова, сообщает, что наличие одинаковых стандартов приведёт к увеличению торговых обменов между двумя странами.

Также «ISNA» приводит со слов российского чиновника список возможных сфер выработки стандартов, в их числе — кадровая информация, метрология, сельскохозяйственные стандарты и иные смежные с ними вопросы.