Четверг, 6 Сентября 2018 года
19:23:50 МСК

Что ждет банковскую систему РФ в случае дальнейшего ослабления рубля?

Экономика

Министр финансов рассказал о ситуации с курсом национальной валюты РФ

Москва, 6 сентября 2018, 19:07 — REGNUM  Российские банки уже накопили опыт хеджирования рисков. Об этом 6 сентября, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, отвечая на вопрос о том, как отреагирует российская банковская система на ослабление курса рубля. Произошло это в рамках первого дня работы Московского финансового форума.

«Рубль сейчас несколько ослаб, но наши банки уже проходили такую ситуацию, — сказал Силуанов. — После волатильности, которая приключилась несколько лет назад, наши банки уже накопили опыт хеджирования рисков в случае возможной волатильности. Мы с нашей стороны используем и бюджетное правило, которое таргетирует изменение курса рубля. Мы видим и новую регуляторику со стороны ЦБ».

Также Силуанов усомнился в том, что в РФ повторится ситуация, которая была несколько лет назад, когда правительство выделяло ресурсы на капитализацию банковской системы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Московский финансовый форум
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить