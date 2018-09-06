Россия и Иран увеличили товарооборот на 130%

Тегеран, , 19:10 — REGNUM 4 сентября таможенная администрация Ирана сообщила, что количественно товарооборот с Ираном вырос на 34%, а по стоимости на 130% на сумму 546,3 миллиона долларов США.

Официальный портал таможенной администрации Ирана также информировал, что за означенный период Россия стала восьмым по размерам торговли экспортным партнёром Исламской Республики за четыре отчётных месяца. При этом Россия потеряла несколько позиций в качестве экспортного направления для Ирана, заняв 21 место. Россия за март-июль ввезла в Иран на 168% больше товаров (по стоимости), в то время как Иран нарастил ввоз в РФ на 36%.

В последние годы динамика товарооборота между Россией и Ирана неуклонно росла, однако пока поставленных обоими президентами как ориентир пяти миллиардов долларов не достигла. Иранские таможенные службы полагают, что спад торговых связей с ЕС, Японией и собственно с США в результате новой волны санкций США может значительно ускорить достижение целевого показателя в пять миллиардов.