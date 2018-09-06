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Медведев: В ближайшие шесть лет налоги повышатся не будут

Экономика

Зато будет расти число скрытых налогов

Медведев: В ближайшие шесть лет налоги повышатся не будут
edar
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Москва, 6 сентября 2018, 19:03 — REGNUM  Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшие шесть лет российские власти не планируют повышать налоговую нагрузку. Об этом он заявил журналистам сегодня, 6 сентября.

По словам Медведева, нынешняя фискальная нагрузка в России соответствует уровню, который принят в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В связи с этим власти не планируют менять налоговый мораторий в ближайшие шесть лет.

Стоит отметить, что совсем недавно в России на 2% был поднят налог на добавленную стоимость (НДС). Повышенный налог будут взимать с 1 января 2019 года.

Также стоит отметить, что правительство подготовило законопроект о внесении в Налоговый кодекс «неналоговых платежей». По сути речь идёт всё о тех же налогах, которые просто юридически не будут называться налогами.

Количество скрытых налогов в России постоянно растёт.

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Изменения в Налоговом кодексе РФ
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