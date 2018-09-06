Иран готов к новым контрактам с Россией по атомной энергетике

Тегеран, , 21:31 — REGNUM 4 сентября в ходе пресс-конференции по случаю открытия новой парламентской сессии иранский парламентарий и исламский правовед Моджтаба Зонур сообщил прессе, что Иран, основываясь на СВПД (совместный план действий по иранской ядерной программе), готов обсуждать с Российской Федерацией новые соглашения по мирному атому.

Иранское новостное агентство «Табнак» сообщило, что, по мнению парламентария, Россия и Иран могли бы в ближайшем будущем начать обсуждение проектов АЭС в Фордоу (в центральном Иране). Комментируя текущие проекты с РФ, парламентарий заявил, что строительство второго блока АЭС в иранском Бушере идёт по плану. Начало строительства третьего блока планируется по плану в 2026 году, никакие односторонние действия США не могут и не будут оказывать на это влияния.

Отвечая на вопрос о позиции Меджлиса (иранского парламента) и совета по вопросам внешней политики и национальной безопасности относительно действий США и СВПД, Моджтаба Зонур подчеркнул, что если СВПД прекратит своё действие, то Иран, не видя больше смысла в одностороннем соблюдении, вернётся к национальной ядерной программе в том объёме, который имел место до 2015 года.