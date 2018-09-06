Платежный сервис Alipay станет доступнее в туристических местах Японии

Токио, , 21:33 — REGNUM Главный исполнительный директор операционной управляющей компании безналичного расчетного смартфон-сервиса Alipay, в котором по примерным подсчетам зарегистрировано около 700 млн пользователей, предложил идею расширения бизнеса и привлечения новых клиентов для пользования сервисом в туристических местах Японии. К сведению, Alipay — это безналичный расчетный сервис, в котором пользователи представляют QR-коды, отображаемые через камеру смартфона, и моментально оплачивают товары или услуги. По сообщению NHK, японской центральной телерадиокомпании, Эрик Джин, генеральный директор китайской фирмы «Анто Финанс», которая также использует данную платежную систему, прочел лекцию в Токио на тему использования QR-кода как самого удобного способа оплаты товаров и услуг. Он отметил, что введение этой системы не займет много времени у владельцев небольших магазинов в туристических кварталах Токио. Эрик Джин добавил, что увеличение потока туристов из Китая станет стимулом для скорейшего введения новой системы в сувенирных лавках, кафе и ресторанах. Отмечается, что невозможность безналичного расчета в Японии становится существенной проблемой для китайских туристов.