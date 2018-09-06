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В Японии выпустят новую Кока-Колу с добавлением кофе

Экономика

Рекомендованная розничная цена за новый напиток компании Кока-Кола составит составит 138 иен (около 85 рублей) за 250 мл

Токио, 6 сентября 2018, 18:56 — REGNUM  Компания Coca-Cola Japan сделала заявление, что к 17 сентября на полках магазинов и в торговых автоматах появится газированный напиток «Coca-Cola Plus Coffee». Рекомендуемая цена за напиток в банке объемом 250 мл составит 138 иен (около 85 рублей). «Сладкая с горчинкой с приятным ароматом свежемолотого кофе», так описывает компания новый напиток.

По сообщению Киодо Цусин, японского независимого информационного агентства, 8 из 10 опрошенных высказали положительное отношение к новому вкусу. Радостно встретили эту новость офисные работники. По их словам, ничто не бодрит лучше, чем кока-кола, особенно если в напиток будет добавлен еще и кофе. Согласно опросу потребителей, проведенному компанией Coca-Cola Japan, две третьих опрошенных употребляют кока-колу каждый день, а идея создания нового вкуса была встречена с восторгом.

Новый напиток будет содержать больше кофеина, чем обычная кока-кола.

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