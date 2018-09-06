Сын посла Афганистана в Канаде обвиняется в изнасиловании

Оттава, , 18:54 — REGNUM Мехди Араш Яма, сын действующего посла Афганистана в Канаде Надира Яма, обвиняется в изнасиловании канадской девушки в феврале 2018 года, сообщает афганское информационное агентство «Пажвок».

Посол Афганистана отказался выдавать властям своего сына, сославшись на дипломатический иммунитет, распространяющийся и на членов семей сотрудников диппредставительства. В ответ на это правительство Канады направило в правительство Афганистана официальный запрос о выдаче подозреваемого. В случае если ответ от афганского правительства не будет получен в установленный срок, канадская сторона оставила за собой право самостоятельно прекратить действие дипломатического иммунитета в отношении сына посла для проведения следственных действий.

После этого обвиняемый добровольно сдался канадской полиции и в настоящий момент находится под следствием.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Афганистана Сибгатулла Ахмади заявил, что эта ситуация не затрагивает посла Афганистана в Канаде, но его сын должен понести наказание, если такое преступление действительно было им совершено.