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Укрепляются болгарско-индийские связи

Экономика

В Софию с визитом прибыл президент Индии

София, 6 сентября 2018, 18:51 — REGNUM  В Болгарии с государственным визитом находится президент Индии Рам Натх Ковинд, прибывший по приглашению президента Болгарии Румена Радева, сообщает 6 сентября Синьхуа.

На итоговой пресс-конференции, завершившей переговоры, Радев дал высокую оценку уровню диалога между Болгарией и Индией, который позволяет развивать успешное сотрудничество в экономике, науке, образовании, торговле и инвестициях.

По оценке индийского президента, стороны движутся к отношениям партнерства в политической, экономической, оборонной, научно-технической и образовательной сферах.

В результате визита подписан совместный Меморандум о сотрудничестве в целом ряде отраслей, включая ядерную энергетику, защиту мира и безопасности и т.д.

После подписания Меморандума президенты вместе посетили болгарско-индийский торгово-экономический форум в Софии.

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Экономика Индии
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