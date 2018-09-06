Укрепляются болгарско-индийские связи

София, , 18:51 — REGNUM В Болгарии с государственным визитом находится президент Индии Рам Натх Ковинд, прибывший по приглашению президента Болгарии Румена Радева, сообщает 6 сентября Синьхуа.

На итоговой пресс-конференции, завершившей переговоры, Радев дал высокую оценку уровню диалога между Болгарией и Индией, который позволяет развивать успешное сотрудничество в экономике, науке, образовании, торговле и инвестициях.

По оценке индийского президента, стороны движутся к отношениям партнерства в политической, экономической, оборонной, научно-технической и образовательной сферах.

В результате визита подписан совместный Меморандум о сотрудничестве в целом ряде отраслей, включая ядерную энергетику, защиту мира и безопасности и т.д.

После подписания Меморандума президенты вместе посетили болгарско-индийский торгово-экономический форум в Софии.