Nordea Markets прогнозирует значительный рост доходов жителей Норвегии

Осло, , 18:36 — REGNUM Экономисты Nordea Markets весьма позитивно настроены в отношении развития национального благосостояния Норвегии в ближайшие годы. По сообщению норвежского новостного издания «Dagens Næringsliv», специалисты компании уверены, что межгосударственные торговые войны не могут повлиять на мировой экономический рост. Более того, эксперты Nordea Markets подчёркивают динамичное развитие всех отраслей норвежской экономики и предсказывают её рост на 2,7%, в то время как прогнозы Банка Норвегии показывают увеличение ВВП на 2,4%.

У ожидаемого экономического роста есть несколько оснований. Первое состоит в крупных запланированных инвестициях в нефтедобывающий сектор Норвегии. Другой предпосылкой можно считать ожидаемый спад безработицы. Но у этой медали есть и обратная сторона: рост доходов и объёма денежной массы в стране приведёт к росту процентной ставки, которая к 2020 году предположительно составит 2,3%.