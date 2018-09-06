Правительство Индии предоставит Air India помощь в размере 21 млрд. рупий

Нью-Дели, , 18:30 — REGNUM Правительство Индии намерено выделить авиационной компании Air India 21 млрд. рупий (около 290 миллионов долларов) в форме кредита. 4 сентября об этом заявил глава управления гражданской авиации Индии Р. Н Чаубе. В настоящее время авиакомпания долги компании достигли 510 млрд. рупий.

По сообщению индийского новостного издания «Даиник Бхаскар», в мае правительство предприняло попытки продать 76% акций компании, однако покупатели так и не были найдены. После этого Air India обратилась к правительству с просьбой о предоставлении кредита.

В 2012 году было объявлено о предоставлении первого пакета помощи. Всего компания получила от правительства 260 млрд. рупий за последние 6 лет. По плану, Air India должна получить помощь в размере 302 млрд. рупий в срок до 2021 года при соблюдении определенных условий.