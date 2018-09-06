За год уровень инфляции в Казахстане вырос на 6%

Астана, , 18:33 — REGNUM В августе 2018 года уровень инфляции в Казахстане составил 0,2%, в январе-августе показатель достиг 6%, сообщает 6 сентября аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

Уровень инфляции держится в пределах целевого коридора 5−7% даже при росте стоимость доллара по отношению к тенге. Значительный вклад в рост инфляции внес рост цен на непродовольственные товары — на 8,2% за август. Больше всего цены выросли на одежду и обувь.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых семи месяцев 2018 года уровень инфляции в Казахстане составил 2,7%. Продовольственные товары подорожали на 2,5%, непродовольственные — на 3%, платные услуги — на 2,8%.

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