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За год уровень инфляции в Казахстане вырос на 6%

Экономика

Уровень инфляции держится в пределах целевого коридора 5–7%

Астана, 6 сентября 2018, 18:33 — REGNUM  В августе 2018 года уровень инфляции в Казахстане составил 0,2%, в январе-августе показатель достиг 6%, сообщает 6 сентября аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

Уровень инфляции держится в пределах целевого коридора 5−7% даже при росте стоимость доллара по отношению к тенге. Значительный вклад в рост инфляции внес рост цен на непродовольственные товары — на 8,2% за август. Больше всего цены выросли на одежду и обувь.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых семи месяцев 2018 года уровень инфляции в Казахстане составил 2,7%. Продовольственные товары подорожали на 2,5%, непродовольственные — на 3%, платные услуги — на 2,8%.

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Экономика Казахстана
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