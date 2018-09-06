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Регионам предлагают самим регулировать размещение ларьков и автоматов

Экономика

Нововведение решит правовую неопределённость и сократит количество жалоб в суд, уверены авторы законопроекта

Регионам предлагают самим регулировать размещение ларьков и автоматов
Florian Plag
Киоск

Москва, 6 сентября 2018, 17:53 — REGNUM  Законопроект о наделении регионов правом регулировать размещение на своей территории нестационарных торговых объектов внесло в Госдуму заксобрание Челябинской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM 6 сентября.

Речь идёт о размещении киосков, ларьков, автоматов и других передвижных торговых конструкций. Как отмечают авторы инициативы, закон сегодня регулирует только вопросы, связанные с включением таких объектов в схему их размещения. Но условия размещения киосков и их подведомственность законом не прописаны.

«Это создает правовую неопределенность, порождает разнородную правоприменительную практику субъектов РФ и способствует возникновению судебных споров в данной сфере правового регулирования», — отмечают авторы законопроекта.

В связи с этим они предлагаю наделить регионы правом устанавливать условия размещения нестационарных торговых объектов, а также прописать в федеральном законе об основах госрегулирования торговли основные вопросы, которые регионам надо будет регулировать. Речь идёт о требованиях к оформлению правоотношений между властями и хозяйствующим субъектом при размещении киосков, порядке проведения торгов на их размещение, а также порядка определения стоимости размещения объектов без торгов.

«Принятие законопроекта позволит обеспечить определенность в урегулировании вопросов размещения нестационарных торговых объектов, унифицировать правоприменительную практику в данной сфере правового регулирования и гарантировать равные конкурентные условия для участников», — уверены авторы инициативы.

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Розничная торговля
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