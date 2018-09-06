Уолл-стрит: на рынке полный штиль

Нью-Йорк, США, , 17:52 — REGNUM На фондовом рынке США установился полный штиль — все основные индексы застыли вблизи стартовых отметок, 6 сентября передает агентство Reuters.

С момента открытия торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones снизился на 1,97 пункта (0,01%), до 25 973,02 пункта. Индекс S&P 500 вырос на 0,04 пункта и составляет 2888,64 пункта. Индекс Nasdaq набрал 3,10 пункта (0,04%) и вырос до 7998,27 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа индексы Nasdaq и S&P 500 несколько раз устанавливали рекорды, однако затем «оптимизм» закончился — для продолжения роста больше нет позитивных новостей.

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