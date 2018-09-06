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Путин заявил о поставках во Вьетнам российского сжиженного газа

Экономика

Кроме того, планируется совместное производство и реализация газомоторного топлива

Москва, 6 сентября 2018, 17:37 — REGNUM  Российский сжиженный природный газ будет поставляться во Вьетнам, заявил 6 сентября президент РФ Владимир Путин.

Об этом глава российского государства сообщил на пресс-конференции по итогам своей встречи с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама Нгуеном Фу Чонгом.

Кроме того, российские компании планируют совместное с Вьетнамом производство и реализацию газомоторного топлива.

«Наши компании занимаются также переработкой нефти, планируют поставки во Вьетнам сжиженного природного газа, производство и реализацию газомоторного топлива», — сказал Владимир Путин.

Развивая тему энергетического сотрудничества, президент России сообщил журналистам о продолжении реализации совместного проекта по созданию Центра ядерной науки и технологий на территории Вьетнама.

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