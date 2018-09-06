Росатом может стать головной организацией сектора СПГ

Москва, , 17:32 — REGNUM ИА REGNUM уже сообщало о том, что в Нижнем Новгороде 5 сентября прошла встреча с участием НОВАТЭКа, «Росатома» и крупнейших поставщиков оборудования, которое заместитель главы Минпромторга Василий Осьмаков назвал «первым рабочим совещанием по импортозамещению в производстве СПГ».

Сегодня, 6 сентября, поступила информация о том, что НОВАТЭК, «Росатом» и Минпромторг не смогли договориться о схеме финансирования строительства стенда по испытанию криогенного оборудования, который необходим для локализации в РФ ключевых компонентов для крупнотоннажного сжижения газа. НОВАТЭК, «Росатом» и Минпромторг не смогли договориться о схеме финансирования строительства стенда по испытанию криогенного оборудования, который необходим для локализации в РФ ключевых компонентов для крупнотоннажного сжижения газа, и теперь обсуждается финансирование проекта «Росатомом» с тем, чтобы госкорпорация вернула вложения за счет платы за пользование стендом.

Испытательный стенд — ключевая часть всего проекта импортозамещения в производстве оборудования для сжижения природного газа. Любые экспериментальные разработки конструкторских бюро, НИИ, машиностроительных предприятий должны быть проверены во всех режимах эксплуатации — без этого говорить о промышленно-поточном производстве невозможно. Минпромторг составил дорожную карту таким образом, что финансирование ключевого узла оказалось не предусмотрено, что служит прекрасным доказательством того, что новый состав правительства бережет и приумножает худшие традиции предыдущего. Отказ правительства от участия в финансировании создания испытательного стенда криогенного оборудования означает, что этот проект полностью переходит в ведение Росатома — государственной корпорации по атомной энергии. Росатому, который станет владельцем и оператором стенда, предстоит принимать окончательные решения по созданию отечественной технологии, имеющиеся в его структуре машиностроительные заводы вполне смогут освоить и промышленное производство всего необходимого оборудования. На наших глазах отсутствие компетентности и организационных навыков у правительства России превращает Росатом в некую «сверхкорпорацию», чья деятельность будет выходить далеко за рамки первоначально очерченного круга задач.