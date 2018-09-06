Северный морской путь становится немного «шелковым»

Руан, Франция, , 17:28 — REGNUM Китайское универсальное грузовое судно ледового класса Tian En, принадлежащее Cosco Shipping Specialized Carriers Co, завершило свое первое плавание по Северному морскому пути. В порт Руан судно прибыло вечером 5 сентября 2018 г. Судно Tian En доставило в Европу оборудование для ветряных электростанций.

Судно ледового класса Tian En отправилось из порта Ляньюньган 8 августа 2018 г, 15го — обогнуло Камчатку, где моряки сделали фантастические фото, а 17 августа 2018 г прошло Берингов пролив. На трассе СМП судно Tian En сопровождали атомные ледоколы Атомфлота. Завершив прохождение СМП, Tian En доставил перевозимое оборудование в порты Швеции, Нидерландов и Франции.

Tian En оказалось не единственным китайским судном, совершим рейс в арктических водах России за первые месяцы летне-осенней навигации, но стало первым китайским судном, прошедшим по всей трассе СМП.

Возросшая активность китайских судоходных компаний доказывает заинтересованность китайских грузоперевозчиков и грузовладельцев в коммерческом использовании акватории СМП. Это соответствует планам Китая, заявленным в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Эти планы конкретизировала «Белая книга» о госполитике Китая в Арктике, которую в январе 2018 г опубликовал Госсовет КНР. В документе отмечается, что правительство Китая намерено поощрять участие китайских компаний в проектах строительства инфраструктуры и запуска судоходных маршрутов вдоль «Полярного шелкового пути».

China Cosco Shipping рассчитывает получить ключевую роль в реализации инициативы «Один пояс, один путь», в связи с этим расширяя операции в Арктике. В июне 2018 г стало известно, что компания намеревается увеличить свой флот на арктических маршрутах между Китаем и Европой до 10 судов.

Отметим, что не только китайские компании заинтересованы в использовании СМП. В августе 2018 г крупнейший в мире перевозчик Maersk Line, который недавно принял поставку новых супер-фидеров ледового класса, впервые в истории отправил по СМП контейнерное судно. Контейнеровоз Venta Maersk вместимостью 3,6 тыс. TEU вышел из порта Пусан 28 августа 2018 г и в настоящее время проходит мимо о Хоккайдо, двигаясь на северо-восток в направлении Берингова пролива. В конце сентября 2018 г судно должно прибыть в порт Санкт-Петербург.

Использование СМП для грузоперевозок из Азии в Европу и обратно экономически совершенно оправдано — продолжительность этого маршрута на 39% меньше, чем традиционный маршрут вокруг Индостана, через Персидский залив и Суэцкий канал. На СМП нет зон, потенциально опасных международными конфликтами, нет необходимости ждать в очереди на прохождение Суэцкого канала. Потенциал СМП для России огромен не только для вывоза добываемых в Арктическом регионе полезных ископаемых, но и как экономически самый выгодны транзитный коридор для континента Евразия. Но круглогодичная эксплуатация СМП требует огромных усилий не только для строительства атомных ледоколов новых поколений, но и для развития портовой инфраструктуры на всем своем протяжении. В 2017 году объем перевозок по СМП превзошел советский рекорд — 10,5 млн. тонн против 8,7 в 1987-м — это значит, что Россия не только вернулась в Арктику, но и сумела продолжить ее развитие. Но путь впереди просто гигантский — в том же 2017 году через Суэцкий канал и его дублер прошли корабли, перевозившие 1 млрд. тонн грузов.