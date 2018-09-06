Заречный, Свердловская область, , 17:25 — REGNUM 5 сентября 2018 года Белоярская АЭС работает в штатном режиме. Подземные толчки, которые произошли в Челябинской области в ночь на среду, не были зафиксированы системами сейсмического мониторинга Белоярской АЭС, и никак не повлияли на работу атомной станции.

Отклонений от нормальных условий эксплуатации АЭС нет.

В настоящее время энергоблок №3 с реактором БН-600 работает в соответствии с диспетчерским графиком. На энергоблоке №4 с реактором БН-800 с 21 августа 2018 года проводятся плановые мероприятия по перегрузке топлива, техническому обслуживанию и профилактическому ремонту оборудования.

Радиационный фон на площадке Белоярской АЭС и в зоне наблюдения соответствует значениям природного фона.

Одна из традиционных особенностей нашего отечественного атомного проекта — устойчивость всех конструкций АЭС любого типа к землетрясениям. Территория России не относится к сейсмоопасным, атомщики не раз подвергались критике за расходы на дополнительную защиту. Практика показывает, что такие расходы лишними не бывают.