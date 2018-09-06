Четверг, 6 Сентября 2018 года
17:47:58 МСК

Владимирский губернатор рассказала Медведеву о росте промышленности

Экономика

По данным Светланы Орловой, за пять во Владимирской области было создано 62 новых производства

Владимирский губернатор рассказала Медведеву о росте промышленности
Александр Дейнека. На стройительстве новых цехов (фрагмент). 1926

Владимир, 6 сентября 2018, 17:22 — REGNUM  За пять лет губернаторства Светланы Орловой во Владимирской области было создано 62 новых производства. Об этом глава региона сообщила председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву на встрече 6 сентября.

В качестве примера Светлана Орлова привела предприятие по добыче и обогащению кварцевых песков, которое было создано немецкой компанией «Кварцверке». Сумма инвестиций составила 2,1 млн рублей. Также в регион пришла итальянская компания Zoppas, которая занимается электронагревательные приборы, и «Верофарм», открывшая предприятие по производству лекарств.

«Получается, что 50% лекарств в России сегодня делается у нас», — подчеркнула Светлана Орлова.

Кроме того, в ближайшее время в регионе должны быть реализованы новые инвестиционные проекты, которые в общей сложности должны дать 19 тыс. новых рабочих мест.

«Мы этому уделяем серьёзное внимание, Дмитрий Анатольевич, и не только мы, но и корпорации. Мы работаем со всеми корпорациями. Практически уже под 50% того, что относится к гражданской продукции, выпускается на заводах «Ростеха», в том числе трактор «АНТ», — сказала Светлана Орлова.

Отметим, что также на встрече осуждалась ситуация во владимирском моногороде Камешково. Дмитрий Медведев сообщил, что подписано постановление о создании в городе территории опережающего развития.

Читайте ранее в этом сюжете: Владимирский губернатор обсудила с Дмитрием Медведевым моногорода

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Привлечение инвестиций в региональную экономику
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить