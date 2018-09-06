Владимирский губернатор рассказала Медведеву о росте промышленности

Владимир, , 17:22 — REGNUM За пять лет губернаторства Светланы Орловой во Владимирской области было создано 62 новых производства. Об этом глава региона сообщила председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву на встрече 6 сентября.

В качестве примера Светлана Орлова привела предприятие по добыче и обогащению кварцевых песков, которое было создано немецкой компанией «Кварцверке». Сумма инвестиций составила 2,1 млн рублей. Также в регион пришла итальянская компания Zoppas, которая занимается электронагревательные приборы, и «Верофарм», открывшая предприятие по производству лекарств.

«Получается, что 50% лекарств в России сегодня делается у нас», — подчеркнула Светлана Орлова.

Кроме того, в ближайшее время в регионе должны быть реализованы новые инвестиционные проекты, которые в общей сложности должны дать 19 тыс. новых рабочих мест.

«Мы этому уделяем серьёзное внимание, Дмитрий Анатольевич, и не только мы, но и корпорации. Мы работаем со всеми корпорациями. Практически уже под 50% того, что относится к гражданской продукции, выпускается на заводах «Ростеха», в том числе трактор «АНТ», — сказала Светлана Орлова.

Отметим, что также на встрече осуждалась ситуация во владимирском моногороде Камешково. Дмитрий Медведев сообщил, что подписано постановление о создании в городе территории опережающего развития.

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