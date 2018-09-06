Энергетическая система России продолжает расширяться

Салехард, , 17:21 — REGNUM Салехардский энергоузел подключен к централизованной зоне электроснабжения России. Торжественная церемония по этому поводу состоялась 5 сентября 2018 г. Символическую кнопку нажали врио губернатора ЯНАО Д. Артюхов, врио губернатора Тюменской области А. Моор и гендиректор Тюменьэнерго С. Савчук.

Проект был реализован усилиями сразу нескольких энергокомпаний. Салехардэнерго провело реконструкцию городской энергосистемы, а также комплекс мероприятий по выходу на оптовый рынок электроэнергии. Тюменьэнерго построило электросетевой комплекс высоковольтных линий 220 кВ Надым — Салехард протяженностью более 700 км и три подстанции. Филиалом МЭС Западной Сибири ФСК ЕЭС реконструирована ПС 220 кВ Надым.

В результате, в Салехардском энергоузле обеспечена достаточная мощность для реализации любых крупных и энергоемких проектов. Введенные мощности в 4 раза перекрывают существующие потребности г Салехард и создают условия для развития прилегающих населенных пунктов и промышленности. В перспективе к Салехардскому энергоузлу планируется присоединить г Лабытнанги и пос Харп. Для этого будут построены 2 подстанции, на 110 кВ каждая, и питающие их высоковольтные линии.

Электроснабжение потребителей Ямала исторически осуществлялось в рамках двух изолированных друг от друга территориальных энергорайонов — централизованного и децентрализованного. Централизованная энергосистема обеспечивает электроснабжение г Новый Уренгой, Ноябрьск, Губкинский, Муравленко, Тарко-Сале, Надым, части Пуровского и Надымского районов. Децентрализованный сектор ранее охватывал территорию 9 муниципалитетов — г Салехард и Лабытнанги, Приуральский, Ямальский, Тазовский, Красноселькупский, Шурышкарский районы, часть Надымского и Пуровского районов.

С момента подключения Салехардского энергоузла к централизованной зоне электроснабжения РФ г Салехард, а впоследствии Лабытнанги и Харп, выйдут из этого сектора.

Развитие систем энергоснабжения на Ямале продолжается.

Реализован проект, с которым не справилась советская власть, с приходом «большой электроэнергии» регион получил базу для своего развития. «Негромкое событие» знаменует очень большое событие — Россия от слов о необходимости развития арктического региона переходит к действиям, на Ямале появляется возможность реализовать не только проекты по добыче полезных ископаемых, но и проектировать их переработку, создавая значительно более комфортабельные условия для проживания специалистов на постоянной, а не вахтовой основе.