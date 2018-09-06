Всемирный банк призвал РФ развивать государственно-частное партнерство

Москва, , 17:07 — REGNUM Макроэкономический рост наблюдаемый в РФ, впечатляет не так сильно как её макроэкономическая стабильность. На это, как передает корреспондент ИА REGNUM, обратила внимание главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева, в рамках своего выступления на площадке Московского финансового форума 6 сентября.

«Макроэкономическая стабильность [в РФ] высока, а экономический рост не совсем, — сказала она. — Концентрировать внимание на том, как поднять рост РФ значит концентрироваться на двух вещах — человеческий капитал и инфраструктура. В этом плане у РФ уже есть опыт частно-государственных партнерства. Например, Санкт-Петербург — там был построен аэропорт и дорога на основе частно-государственного партнерства. Опыт частно-государственного партнерства не надо забывать. Надо мобилизовать частные инвестиции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в столице РФ, с 6 по 7 сентября проходит Московский финансовый форум. В работе этого мероприятия приняли участию главы ведущих российских экономических ведомств, депутаты, главы регионов и представители частного бизнеса.

Как сообщают организаторы мероприятия решения, принятые на форуме, послужат основой для определения ключевых направлений финансово-экономической политики Российской Федерации в среднесрочной перспективе.