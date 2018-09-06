Киев рассчитывает получить от МВФ $2 млрд кредита

Киев, , 17:04 — REGNUM Национальный банк Украины сделал прогнозы развития украинской экономики с учетом получения 2 млрд долл кредита от Международного валютного фонда. Об этом 6 сентября в эфире телеканала «Прямой» заявил член совета НБУ Василий Фурманов.

«Все прогнозы, которые делает Нацбанка относительно роста национальной экономики и инфляции, строятся на том, что МВФ предоставит Украине 2 млрд долл. За этими средствами будут деньги Еврокомиссии, Мирового банка, других финансовых организаций. Эти средства нужно направить на структурную перестройку нашей экономики, чтобы она была высокотехнологической, чтобы мы могли отдавать свои долги. Это очень важно», — сказал Фурманов.

Он прогнозирует, что из-за повышения НБУ учетной ставки в стране подорожают кредиты.

«Учетная ставка влияет на две вещи — на инфляцию. Нацбанк поставил цель, чтобы в этом году она была менее 9% к декабрю. В следующем году инфляция будет на уровне 5−6%, и начиная с 2020 года инфляция должна быть на уровне 5%. Второй фактор — стоимость денег, который влияет на стоимость депозитов, потому что банки часто могут ориентироваться на уровень учетной ставки и на стоимость кредитов. Кредиты будут дорожать», — рассказал Фурманов.

При этом он отметил наличие внешнеэкономических рисков для Украины.

«Если мы смотрим на внешнеэкономические риски, то они ухудшаются в отношении нашего государства… С начала года турецкая лира обвалилась на 70%. В России, например, с начала года российский рубль на 20%, евро и тот на 10% подешевел по отношению к доллару. Идут колебания», — добавил Фурманов.

Он также проинформировал, что Украина в отличие от США и ЕС не будет опускать для своих граждан уровень ссудного процента до 3%.

«МВФ предоставляет Украине кредиты под 3% и менее. ЕС предоставляет кредиты под ставку менее 1%. 56% кредитов, которые ранее выдали банки, сегодня не обслуживаются. А если смотреть на государственные банки — это более 70%. Государство их докапитализировало. К примеру, депутаты говорят о росте госдолга. Но за два года, начиная с 2016 года, когда государство докапитализировало «ПриватБанк», чтобы он не рухнул и сделав его надежным банком, оно влило в этот банк наших с вами средств под 160 млрд грн (5,631 млрд долл.). Государство докапитализирвало «Ощадбанк» на 20 млрд грн, «ЭксимБанк» — 20 млрд грн. Это почти 200 млрд рост госдолга. Но государство, как собственник должно было это сделать, чтобы эти банки были платежеспособными, надежными, чтобы они и дальше обслуживали клиентов», — подытожил Фурманов.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября в Киев прибыла миссия Международного валютного фонда. Глава миссии Рон ван Роден провел переговоры с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. МВФ требует, чтобы правительство Украины продолжило процесс приватизации гособъектов, повышения цен на газ и запустило рынок земли. До конца текущего года Украина должна вернуть около $500 млн по евробондам и около $580 млн за обслуживание долгов перед МВФ.