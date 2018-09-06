Четверг, 6 Сентября 2018 года
17:49:05 МСК

Владимирский губернатор обсудила с Дмитрием Медведевым моногорода

Экономика

В Камешково создана территория опережающего социально-экономического развития

Владимирский губернатор обсудила с Дмитрием Медведевым моногорода
Иллюстрация: Kremlin.ru
Светлана Орлова

Владимир, 6 сентября 2018, 17:02 — REGNUM  Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 6 сентября встретился с губернатором Владимирской области Светланой Орловой. Как сообщила пресс-служба правительства, на встрече речь шла о создании территории опережающего развития в городе Камешково. Соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев.

«Я надеюсь, что это позволит диверсифицировать экономику этого монопрофильного городского образования, повысить инвестиционную привлекательность, создать дополнительные рабочие места и вообще будет способствовать развитию области и помогать жить людям», — говорится в стенограмме совещания.

Светлана Орлова сообщила главе правительства, что сейчас в городе работает производство тракторов «АНТ» и предприятие, выпускающее оснастку для вагонов. Кроме того, по словам губернатора, в октябре 2018 года завершится создание производства индейки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Камешково открыт индустриальный парк, площадь которого составляет 94 га. На реализацию проекта было направлено в общей сложности 852 млн рублей, из которых 636 млн рублей — доля Фонда развития моногородов. В августе 2018 года в администрации региона сообщили, что в городе также будет создан ТОР. Одним из предприятий зоны должен стать комплекс по выращиванию индейки за 1,5 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Владимирской области появится территория опережающего развития

Читайте развитие сюжета: Владимирский губернатор рассказала Медведеву о росте промышленности

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Моногорода
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить