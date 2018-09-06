Курс евро перевалил за 80 рублей

Москва, , 16:52 — REGNUM Курс евросоюзной валюты — евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 80 рублей и составил 80,35 рубля за евро. Об этом свидетельствуют данные торгов сегодня, 6 сентября.

К 16:40 по московскому времени евро стоил 80,35 рубля. При этом доллар США стоил почти 70 рублей.

Стоит отметить, что ещё месяц назад — 3 августа, евро торговался на уровне 73 рублей.

При этом сегодня министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что его ведомство не видит долгосрочных причин для ослабления рубля.

«У нас прогноз, в том числе по обменному курсу, на период до 2020 года и на последующие годы практически не изменился. То есть мы не видим ни одной долгосрочной причины для того, чтобы произошло какое-то серьёзное ослабление рубля», — сказал Орешкин.