Фонд капремонта Тверской области не успевает за планом

Тверь, , 16:41 — REGNUM Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области работает с нарушениями — ремонт в ряде домов, внесенных в план еще на 2017 год, даже не начинался. Об этом сообщила 6 сентября пресс-служба прокуратуры области по итогам проведенной ранее проверки эффективности деятельности фонда.

В частности, выяснилось, что до сих пор не завершены работы, включенные в план на 2017 год. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Твери, Калязине, пос. Западная Двина и Селижарово не проведен и даже не начинался — пока по этим домам лишь готовится проектно-сметная документация. Между тем ремонта здесь требуют и кровля, и системы теплоснабжения и горячего водоснабжения, и лифты.

Кроме того, по мнению прокуратуры, фонд не обеспечил достаточный контроль не только за сроком, но и за качеством исполнения работ, исполнением гарантийных обязательств со стороны подрядчиков.

По выявленным нарушениям закона заместителем прокурора области и. о. генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства. Оно находится на контроле прокуратуры до устранения выявленных нарушений.

Отметим, что область подвергалась критике в связи с исполнением программы капремонта жилья еще в прошлом году, со стороны председателя российского Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергея Степашина, который тогда заявил, что собираемость взносов в Тверской области одна из лучших по стране, а вот реализация программы сильно отстает от плана.

Добавим, что в июне этого года в региональном фонде капремонта сменился гендиректор — Сергей Бойков, работавший с 2015 года, покинул пост. Исполняет обязанности гендиректора главный инженер фонда Владимир Крылов.