Природоохрана в ракурсе российских регионов

Курган, , 18:36 — REGNUM Октябрь 2018 года станет временем начала огромной внутрироссийской программы по защите окружающей среды, преодолению загрязнения природы и экологического оздоровления российских городов. Как включается в эту важную нацпрограмму «Экология» дотационный регион России, многие годы страдающий от нехватки средств, на примере Зауралья рассказывает корреспондент ИА REGNUM Елена Миронова.

Для небогатых российских регионов экологические проблемы особенно злободневны, ведь за неимением свободных денег, вопросы защиты окружающей среды решались в них по остаточному принципу. Вот и накопились эти проблемы в виде гор мусора на переполненных свалках или недоочищенных сточных вод. Обе эти беды постигли и Курганскую область, которая в рамках экологической программы могла бы значительно улучшить свои достаточно запущенные в последние годы структуры утилизации отходов и природозащиты.

Всё упирается в финансы. Но совместные усилия властей и общественных активистов вероятно помогут сдвинуть вопрос улучшения экологии Кургана и области с мертвой точки. Может, тогда и финансирование в нужном объеме подоспеет?

Читайте статью Национальный проект «Экология» в Зауралье: колебания и полумеры и другие статьи Елены Мироновой по региональной тематике.