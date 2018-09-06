Премьер-министр Италии не уверен в необходимости национализации дорог

Рим, , 16:17 — REGNUM Национализация автомагистралей не является единственным возможным решением проблемы, выявленной после обрушения моста Моранди в Генуе, заявил в четверг, 6 сентября, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает Il Foglio.

Второй возможный способ — «найти нового управляющего», считает Конте. Ранее за национализацию автомагистралей выступал министр транспорта и инфраструктуры Данило Тонинелли.

14 августа в результате обрушения построенного в 1967 году моста Моранди погибли 43 человека. В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание.

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Итальянские власти считают ответственной за трагедию компанию Autostrade, «дочку» группы Benetton, концессионера итальянских платных дорог. Кроме того, в правительстве считают виновными и своих предшественников, которые заключали концессионные соглашения на несправедливых условиях.

Правоохранительные органы намерены предъявить обвинения в массовом убийстве с отягчающими обстоятельствами 20 гражданам, среди которых — менеджеры Autostrade и сотрудники министерства инфраструктуры. Правительство в свою очередь может разорвать концессионный контракт с группой Benetton без выплаты компенсации и взыскать с группы крупный штраф в размере до 150 млн евро.

Также власти намерены вложить 150 млрд евро в модернизацию дорожной инфраструктуры и пересмотреть все концессионные соглашения в этой сфере с частными компаниями. Обсуждается вопрос о ренационализации отрасли и о судебных исках против политиков, заключавших договоры с частным бизнесом «на несправедливых условиях».