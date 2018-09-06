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Мэр Ташкента рассмотрел 47 инвестиционных предложений

Экономика

До конца 2018 года в экономику Узбекистана планируется инвестировать $5,8 млрд

Ташкент, 6 сентября 2018, 16:26 — REGNUM  Хоким (мэр) Ташкента рассмотрел 47 инвестиционных проектов на общую сумму 565,5 млн сумов ($72 248), сообщили 6 сентября в пресс-службе хокимията (администрации) города.

И. о. хокима Ташкента Джахангир Артикходжаев рассмотрел инвестиционные предложения предпринимателей Ташкента из четырех районов города: Мирзо-Улугбекского, Мирабадского, Яккасарайского и Юнусабадского.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2018 года в экономику Узбекистана планируется инвестировать $5,8 млрд. В республике сформирован перечень из 849 инвестиционных проектов общей стоимостью $64 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане до конца года планируют привлечь $5,8 млрд инвестиций

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Экономика Узбекистана
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