В Чимкенте услуги детсадов с начала года подорожали почти на 20%

Астана, , 16:09 — REGNUM На 16% за год вырос объем услуг, оказанных в сфере дошкольного воспитания и обучения в Казахстане. Их оценили в сумму 84 миллиарда тенге (1 рубль = 5,4 тенге), сообщил портал Energyprom.

Из них 78,7% услуг были оказаны за счет бюджетных средств, еще 21,1% — за счет родителей и опекунов, а 0,2% — за счет частных предприятий. Наибольшим спросом услуги детсадов и развивающих центров пользуются в Туркестанской — бывшей Южно-Казахстанской области (12,6% от общего по стране), Джамбульской (11,6%) и Алма-Атинской (6,5 процента) областях, а также в трех городах республиканского подчинения: Алма-Ате (9,9%), Астане (7,3%) и Чимкенте, до 19 июня 2018 года бывшем областным центром Южно-Казахстанской области (6,4 процента).

В Чимкенте отмечено и наибольшее повышение стоимости услуг детских садов и развивающих центров (1023 тенге за одно посещение, на 19,2% за год). В Астане они подорожали всего на 7,6%, до 1862 тенге. В Алма-Ате — на 3,1%, до 1666 тенге за посещение.

В среднем по стране стоимость услуг детсадов и развивающих центров для дошкольников поднялась на 5 процентов за год, до 823 тенге за посещение.