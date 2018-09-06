Четверг, 6 Сентября 2018 года
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На Урале мигранты довели фирму до многомиллионного штрафа

Экономика

Всего за порядка 40 эпизодов суд взыскал с компании примерно 7 млн рублей. Фирма подала порядка 40 апелляционных жалоб. 16 из них Свердловский облсуд уже рассмотрел и не удовлетворил

Екатеринбург, 6 сентября 2018, 16:07 — REGNUM  В Екатеринбурге одно из местных ООО оштрафовано примерно на 7 млн рублей. Фирму заподозрили в предоставлении ложной информации о мигрантах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Свердловском облсуде.

Речь идёт о неком ООО «Виктория». По информации облсуда, в уведомлениях о прибытии иностранцев сотрудники фирмы указывали адрес, по которому, как выяснилось позднее, мигранты не проживали. Всего таких нарушений накопилось порядка 40, и по каждому из них на фирму наложили административный штраф — 175 тыс. рублей. Такое решение вынес Чкаловский районный суд.

Сейчас фирма подала в облсуд порядка 40 апелляционных жалоб. 16 уже рассмотрено. В удовлетворении жалоб фирме отказано.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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