На Урале мигранты довели фирму до многомиллионного штрафа

Екатеринбург, , 16:07 — REGNUM В Екатеринбурге одно из местных ООО оштрафовано примерно на 7 млн рублей. Фирму заподозрили в предоставлении ложной информации о мигрантах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Свердловском облсуде.

Речь идёт о неком ООО «Виктория». По информации облсуда, в уведомлениях о прибытии иностранцев сотрудники фирмы указывали адрес, по которому, как выяснилось позднее, мигранты не проживали. Всего таких нарушений накопилось порядка 40, и по каждому из них на фирму наложили административный штраф — 175 тыс. рублей. Такое решение вынес Чкаловский районный суд.

Сейчас фирма подала в облсуд порядка 40 апелляционных жалоб. 16 уже рассмотрено. В удовлетворении жалоб фирме отказано.