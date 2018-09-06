Российские власти «частично подстрахуют» сферу строительства жилья

Москва, , 16:03 — REGNUM Государство может принять на себя часть рисков по программе кредитования жилищного строительства. Об этом в ходе своего выступления на Московском финансовом форуме заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

По словам главы МЭР РФ, российские власти видят «очень большие риски» в строительной отрасли, в частности — в жилищном строительстве.

«Программа будет стимулировать банки кредитовать жилищное строительство за счет частичного принятия риска государством», — подчеркнул министр.

Как сообщало ИА REGNUM, арендодателям в России облегчат налоговое бремя. Новые стимулы, которые позволят вывести рынок жилья из тени, в настоящее время разрабатывает правительство России.

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