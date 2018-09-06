Нацбанк Украины спрогнозировал доходы от трудовых мигрантов

Киев, , 15:58 — REGNUM За семь месяцев 2018 года украинские трудовые мигранты перевели на Украину $6,3 млрд, заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий, сообщает 6 сентября УНИАН.

По его словам, Нацбанк Украины ожидает, что к концу года сумма переведенных средств от украинских мигрантов превысит $11 млрд.

Напомним, на Украине остро стоит вопрос с трудовыми мигрантами. По словам главы МИД Украины Павла Климкина, из страны ежегодно уезжают около 1 млн граждан. Тем не менее украинские трудовые мигранты переводят немало средств на родину, поддерживая ее экономику.

По мнению специалистов, причины высокой миграции на Украине — низкие зарплаты, отсутствие хороших условий работы.