В Госдуме предостерегают ЦБ от повышения ключевой ставки

Москва, , 15:45 — REGNUM Оценки министерства экономического развития по поводу роста инфляции в 2019 году вполне объективны, но экономика страны может развиваться и по более негативному сценарию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября заявил первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев («Единая Россия»).

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин пересмотрел прогнозы по росту инфляции в начале 2019 года. По его словам, показатель может превысить целевое значение в 4% и достигнуть 5%. Этому способствовует ослабление курса рубля и ускорение роста цен на продовольственные товары, считает министр.

«Орешкин однозначно адекватно и справедливо оценивает ситуацию, но очень важно, что он абсолютно честно говорит о тех ожиданиях, которые объективны. Общая экономическая ситуация предполагала рост инфляции не более 3−3,5%, но политический, а не экономический фактор в виде санкционного давления с одной стороны и ситуации на мировых рынках с другой вносят изменения», — отмечает Гутенев.

По его словам, речь идёт о кризисе национальных валют развивающихся стран, который проходит не только в РФ, но и в Аргентине, Турции и Бразилии.

«В этих условиях, несмотря на высокий курс нефти, при котором курс должен быть в пределах 54−57 рублей за доллар, мы сталкиваемся с тем, что он значительно упал. И я не исключаю, что на политических санкциях он может ещё на рубль, два или три упасть. И поскольку достаточно существенная часть нашего потребительского рынка формируется из импортной продукции, то вне всякого сомнения будет расти и инфляция», — считает Гутенев.

По его словам, ситуация может развиваться по базовому сценарию, при котором уровень инфляции достигнет 4,5−5%, из которых «минимум 1,5% даст увеличение ставки налога на добавленную стоимость». Однако при негативном сценарии курс доллара может достичь 70 рублей.

«В таком случае инфляция может разогнаться до 5,5%», — считает Гутенев.

Между тем, оценки Максима Орешкина дают правильный ориентир для бизнеса, подчеркивает депутат. В то же время, уровень инфляции — не тот показатель, за который стоит переживать сегодня.

«Нас сейчас должна тревожить другая парадигма — надо не допустить увеличения ключевой ставки Центробанка при базовом сценарии. Её рост может запустить очень нехороший процесс сокращения ипотечного строительства, поскольку население в условиях роста ключевой ставки и, соответственно, процентов по кредитам, сократить покупку недвижимости как в личных, так и в инвестиционных целях. Это негативно скажется на рынке стройматериалов и строительных услуг. Это будет болтать инфляцию еще сильнее», — уверен Гутенев.