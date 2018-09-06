Минфин РФ сообщил о наличии средств на национальные проекты

Москва, , 15:42 — REGNUM Финансовые средства в размере 8 трлн рублей, которые потребуются в ближайшие шесть лет на реализацию «майских указов» президента РФ Владимира Путина, нашел Минфин РФ. Об этом заявил первый замминистра финансов РФ Леонид Горнин на Московском финансовом форуме.

По его словам, нацпроекты в стране будут профинансированы на 95% из федерального бюджета, регионам останется выделить только 5%.

Напомним, майские указы — это распространенное наименование серии из одиннадцати указов, подписанных 7 мая 2012 года главой государства Владимиром Путиным. В них содержатся поручения правительству страны.

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