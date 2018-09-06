Четверг, 6 Сентября 2018 года
16:18:11 МСК

Новую развязку на ЗСД построят в пригороде Петербурга

Экономика

Земля отдана в аренду до 2060 года

Новую развязку на ЗСД построят в пригороде Петербурга
Цитата из х/ф «Солярис». Реж. Андрей Тарковский. 1972. СССР
Автомобильная развязка

Санкт-Петербург, 6 сентября 2018, 15:43 — REGNUM  В районе поселка Белоостров в Курортном районе Санкт-Петербурга появится новая развязка с трассой Западного скоростного диаметра (ЗСД). Она должна быть построена за три года. Решение о предоставлении земельного участка для строительства развязки согласовали в Смольном, сообщили 6 сентября в аппарате вице-губернатора Игоря Албина.

Инвестору проекта — АО «Западный скоростной диаметр» — будет предоставлена земля на Новом шоссе площадью 5 тыс. кв. метров и другие необходимые для развязки участки. С АО будет заключено соглашение о застройке земельных участков сроком на 36 месяцев.

Участки, находящиеся в собственности города, переданы в аренду АО «Западный скоростной диаметр» до 9 июня 2060 года.

Западный скоростной диаметр — магистраль, соединяющая Кольцевую автомобильную дорогу (КАД) в южной части Петербурга с КАД на севере города и с трассой «Скандинавия». Сквозной проезд между севером и югом Петербурга, минуя центр города и КАД, по ЗСД занимает примерно 20 минут. Стоимость проезда по всей трассе достигает 500 рублей, если не используются транспондеры.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 3,6 млрд рублей отдаст Петербург концессионеру ЗСД в 2019 году

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие автотранспортной инфраструктуры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить