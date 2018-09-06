Динамика рубля вялотекущая

Москва, , 15:17 — REGNUM На текущей неделе американский доллар торговался в диапазоне 67.80−68.20 рублей. Сегодня, 6 сентября, американская валюта вновь находится вблизи отметки 68 рублей. Опубликованные накануне данные об индексе деловой активности в производственном секторе США, продемонстрировали рост показателя до уровня 61.3 пунктов при прогнозе 57.6. Данные индекса дают четкое понимание того, что доллар продолжит укрепляться, сохраняя свой тренд на повышение, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Роман Султанов.

«6 сентября вечером выйдут данные по индексу деловой активности в непроизводственном секторе США. Согласно ожиданиям, фактические данные будут выше предыдущих. Поле выхода новости ожидается, что курс доллара США по отношению к рублю достигнет уровня 68,20 руб.», — считает эксперт.

Первая пятница месяца (7 сентября традиционно будет богата статистикой. Так в 15:30 мск в США опубликуют новость, которую ждут все трейдеры мира — данные по уровню безработицы и росту количества рабочих мест вне несельскохозяйственном секторе. Эксперты прогнозируют, что уровень безработицы снизится с 3,9% до 3,8%, а число рабочих мест увеличится до 193 тыс. После этой новости ожидается дальнейшее укрепление доллара с вероятностью роста до 68, 35 руб.

«По рублю на этой неделе не было существенных событий и важных новостей, но выходила информация, что Центральный Банк России готов поднять процентную ставку, в случае необходимости. Если обратиться к техническому анализу, то картина получается следующая: на графике движения пары USD/RUB с середины августа образовывается небольшой восходящий канал, где четко вырисовывается, что ожидаемый курс доллара в ближайшие 2−3 дня составит 68,50 руб.», — полагает Султанов.

Читайте также: Рубль могут вывести из состояния хрупкого равновесия